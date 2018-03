Des collations santé au travail grâce à une entreprise d’Ottawa

Dans la plupart des milieux de travail, le distributeur automatique devient drôlement attirant en plein coeur de l'après-midi, moment propice à l'apparition d'une fringale. Le bémol : son contenu comporte rarement des choix santé. Une jeune entreprise d'Ottawa veut changer cela en donnant accès aux travailleurs à de bonnes collations.

Un texte de Rachel Dugas pour 100% local

Eric Kys et Emil Aite d’Ottawa se sont donné comme mission d’éliminer ce que les anglophones ont nommé le « office hanger », un amalgame des mots « hunger » (faim) et « anger » (colère). C’est ce qui survient quand on travaille, on a faim et on n’a rien à se mettre sous la dent. Une frustration qui souvent se résorbe par l’ingestion de produits bourrés de sucre ou sel.

Les deux jeunes ont donc lancé Desk Nibbles, un service de livraison de collations santé aux entreprises alors qu’ils étaient encore sur les bancs de l’Université Carleton. Desk Nibbles apporte chaque mois à ses clients du ravitaillement, soit une boîte pleine de saines collations dont des fruits, des barres de céréales et des croustilles de pommes. « Nous tentons le plus possible d’inclure des produits faits au Canada et de concevoir des boîtes pour tous les goûts », explique Eric Kys. « On tient compte des végétariens, des adeptes de produits biologiques ou sans gluten et de ceux qui ont des allergies aux arachides », poursuit-il.

La communauté d’affaires d’Ottawa nous a grandement aidés en nous guidant lors du démarrage de l’entreprise et en nous offrant un espace de bureau. Eric Kys, cofondateur de Desk Nibbles

Il y a quelques années, Emil Aite a effectué un court stage à Shopify, une entreprise moderne reconnue pour offrir à ses employés de la nourriture et des collations gratuites. En changeant de milieu de travail, Emil a vite réalisé que ce n’est pas ainsi partout. Desk Nibbles a démarré ses activités un pied dans un sous-sol de Kanata et l’autre dans un petit local de l’Université Carleton. Aujourd’hui, l’entreprise livre ses boîtes un peu partout au pays. Elle compte 50 clients réguliers basés à Ottawa, Vancouver, Toronto et Montréal. « L’entreprise travaille présentement à la traduction de son matériel promotionnel pour refléter les magnifiques cultures francophone et anglophone », ajoute le jeune entrepreneur.

Nous prévoyons doubler notre clientèle d’ici la fin 2018. Eric Kys, cofondateur de Desk Nibbles

L’équipe de Desk Nibbles compte 10 employés, mais grandira sans doute. « On ne fait que commencer et une foule d’occasions d’affaires s’ouvre à nous », maintient Eric, qui poursuit ses études en commerce tout en travaillant à temps plein. Son associé, Emil Aite, peut se consacrer à l’entreprise, car il a récemment terminé ses études en sciences informatiques.