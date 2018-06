Des emplois pour aînés dans le secteur touristique

Les personnes de 55 ans et plus pourraient combler le besoin de main-d'oeuvre dans l'industrie du tourisme. Pour ce faire, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 2,1 millions de dollars dans le Fonds d'emploi touristique pour les aînés.

Ce fonds sera versé sous forme de supplément salarial aux entreprises et organismes à but non lucratif qui se qualifient.

Ces dernières pourront d'ailleurs recevoir un remboursement salarial de 100 % et ceux du secteur privé de 50 % du salaire minimum.

Garder les aînés actifs

Le gouvernement dit vouloir mettre à profit l'expérience des aînés et dit écouter leur désir de demeurer actifs et autonomes le plus longtemps possible.

D'un autre côté, il veut aussi permettre aux entreprises touristiques de prolonger leurs activités plus tard à l'automne.

Les employeurs devront toutefois embaucher les aînés eux-mêmes et sont encouragés à offrir un salaire supérieur au salaire minimum.

Les emplois seront offerts sous forme de stage d'une durée maximum de 12 semaines et ne devront pas dépasser 40 heures par semaine.

Le gouvernement s'attend à ce que le programme fournisse entre 600 et 850 stages aux aînés cet été.