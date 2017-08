Des entreprises du Manitoba s'inquiètent de perdre dans les renégociations de l'ALENA

Des chefs d'entreprises du Manitoba craignent que leurs voix ne soient pas entendues lors des discussions entourant les renégociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Un texte de Denis-Michel Thibeault

Dans une étude menée auprès de 74 entreprises membres de la Chambre de commerce et du World Trade Center de Winnipeg en juillet, le trois quarts des répondants disent profiter des ententes de l'ALENA et craignent de perdre les gains réalisés.

Le président de l’entreprise de production et de transformation de porc HyLife, Claude Vielfaure, fait partie de ce groupe d’entrepreneurs qui surveillera de près ce qui se passera à la table des négociations.

On espère que les choses ne vont pas changer beaucoup dans l’industrie porcine. L’ALENA a bien marché et on aimerait y faire des améliorations

Claude Vielfaure, président de HyLife