Des garderies à 10 $ par jour à Toronto, c'est ce que réclame le groupe anti-pauvreté, Toronto ACORN, qui vient de lancer une nouvelle campagne pour rendre les garderies plus abordables pour les familles ontariennes.

Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Le groupe Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) a reçu le soutien unanime du Comité de développement communautaire de la Ville de Toronto. Celui-ci demandera au gouvernement de l'Ontario d'examiner la faisabilité d'établir un système de garderie universelle à 10 dollars par jour comme au Québec. Entretemps, la Ville mettra en oeuvre la première phase de sa stratégie pour améliorer les services de gardes aux enfants.

Les frais de garderie à Toronto sont les plus élevés au pays. Une famille paie en moyenne 1700 dollars par mois par enfant pour des services de garde.

La conseillère municipale Kristyn Wong-Tam a mené la charge pour des garderies à 10 $ par jour au comité de développement communautaire. Elle croit que cet objectif est possible s'il y a une volonté politique de la faire. La province et le fédéral ont fait part de leur désir de mettre sur pied des garderies abordables, selon elle. « Les deux ordres de gouvernements sont toutefois avares de détails », précise Mme Wong-Tam.

Le Comité de développement économique, si le conseil municipal lui donne son aval le 7 novembre, communiquera avec le gouvernement de l'Ontario. Il lui demandera d'élaborer des lignes directrices pour les salaires des éducateurs et d'étudier la possibilité d'offrir des services de garde à 10$ par jour. Ceci fournirait une plus grande flexibilité aux municipalités qui reçoivent des subventions de la province pour les garderies. Elles seraient en mesure d'accélérer la réduction des frais pour ce service.

Stratégie municipale

La ville de Toronto a adopté une stratégie de 10 ans pour améliorer l'accès aux garderies abordables. Elle mettra en oeuvre la première phase en investissant 11 millions de dollars par année pendant 3 ans. Cette somme s'ajoute à celles de la province, près de 34,5 M $, et du fédéral, 21,5 M $, pour accroître l'accès aux garderies. Mais ce plan a ses limites, selon la conseillère municipale Janet Davis.

« Les frais de garderie ne seront réduits que de 10 % au bout de trois ans. » Janet Davis, conseillère municipale de la Ville de Toronto

Les frais de garderie resteront hors de portée pour plusieurs familles, selon Mme Davis.