Des maires demandent l'aide de Québec pour l'achat de génératrice industrielle

Des municipalités de la MRC de La Matapédia et de La Matanie demandent au ministère de la Sécurité publique de les aider pour l'achat et l'installation de génératrice dans des bâtiments communautaires. Les systèmes d'alimentation électrique d'appoint serviraient lors de panne prolongée.

Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations d'Isabelle Damphousse

Les maires des municipalités de Saint-René-de-Matane, Saint-Damase, Grosses-Roches, Saint-Adelme et Saint-Irène souhaitent être prêts à venir en aide aux citoyens qui n'ont pas de chauffage d'appoint lorsqu'une panne d'électricité se prolonge.

Les centres communautaires pourraient être munis de génératrice industrielle afin de devenir un centre de crise et de coordination dans les situations où les perturbations des services persistent.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, affirme s'être déjà entretenu avec le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, à propos de cette solution.

Dans les cas où, par exemple, il aurait des pannes d'électricité prolongées, c'est ce qui est arrivé à Saint-René-de-Matane cet hiver, où il fallait loger les citoyens qui n'ont pas de chauffage d'appoint, ce qu'on a besoin concrètement, c'est une génératrice industrielle de forte capacité et une boîte électrique adaptée. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

L'achat d'une génératrice industrielle est « plein de sens et les coûts ne sont pas exagérés non plus » selon M. Bérubé.

Le conseil municipal de Saint-René-de-Matane évalue l'achat de deux génératrices et de systèmes électriques au coût de 60 000 $.