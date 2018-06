Des Premières Nations pourront vendre du cannabis

Le président d'un consortium d'entreprises de Premières Nations en Saskatchewan est heureux d'avoir obtenu un permis d'exploitation qui permet de vendre du cannabis.

Sean Willy estime que la loterie pour choisir les candidats a été équitable, en faisant référence aux 51 distributeurs de marijuana que le gouvernement a dévoilé vendredi.

À la tête de Synergy Five Investments, M. Willy n’est cependant pas certain que le cannabis engendrera des profits : « Personne ne connaît vraiment le commerce du cannabis. On y va avec de bonnes attentes, mais on ne sait pas ce qui va se passer. »

Le consortium représente des Premières Nations de Peter Ballantyne, English River et du bassin Athabasca. Son cannabis aura le droit d'être vendu à North Battleford, Warman et Yorkton.

Sean Willy souligne cependant que les principales activités de Synergy Five Investments resteront dans l’hôtellerie, les stations-service et d’autres commerces, pour l'instant.