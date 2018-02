Des producteurs en agroforesterie du Haut-Saint-François réfléchissent à leur avenir

Des centaines d'emplois sont liés à l'industrie agroforestière dans la MRC du Haut-Saint-François, d'où l'importance de réfléchir aux façons d'assurer sa pérennité. Pour y parvenir, des dizaines de producteurs ont participé à un premier forum sur la question à East Angus.

Le « besoin de mieux informer les producteurs » explique en partie la tenue de ce premier forum, indique le conseiller au développement agricole pour la MRC, Marc-Sylvain Pouliot.

« Des experts sont ici pour nous exposer les règles du jeu et ça va aider tout le monde à préparer un bon plan de développement de la zone agricole, adapté aux besoins de notre région », ajoute le député de la circonscription de Mégantic, Ghislain Bolduc.

Annuellement, les retombées économiques liées à ce secteur sont estimées à près de 80 millions de dollars.

« Ce forum nous fait prendre conscience de notre richesse naturelle. On se considère comme la capitale du produit forestier, c’est beaucoup d’emplois, ajoute le préfet de la MRC, Robert Roy. On veut créer des liens et comprendre nos difficultés. »

Comme dans bien d’autres régions du Québec, les défis du domaine agroforestier sont multiples en Estrie : la diversification de la production, les transferts d’entreprise ou, encore, les enjeux de financement.

À certains endroits [les transferts] sont plus difficiles. Les producteurs sont parfois vieillissants et ils ont de la difficulté à effectuer ce transfert. Robert Roy, préfet

Plus de 80 % du territoire de la MRC du Haut-Saint-François se trouve sous couvert forestier.

Se préparer aujourd'hui aux obstacles de demain

Ce forum est un espace pour réfléchir, apprendre et discuter : une manière de se préparer aux obstacles qui attendent le secteur au cours des prochaines années.

« On voit venir les besoins en matière de transfert des terres […] Il faut planifier ces transferts, s’assurer de maintenir l’activité agricole, la développer et surtout la diversifier », explique Marc-Sylvain Pouliot.

Des conférences sur les cultures émergentes, le morcellement des terres et sur les meilleures manières d’optimiser les boisées des fermes étaient aussi à l’horaire de ce forum.