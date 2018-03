Des profits de 7,7 millions $ pour Assomption Vie en 2017

Les résultats financiers de l'entreprise Assomption Vie en 2017 sont les troisièmes en importance dans son histoire.

La mutuelle d'assurance vie fondée en 1903 affiche un profit de 7,7 millions de dollars et un actif sous gestion de 1,8 milliard de dollars dans ses résultats financiers 2017 présentés vendredi matin.

Assomption Vie est un petit membre de l'industrie des assurances, mais son président-directeur général, André Vincent, estime qu'elle tire bien son épingle du jeu compte tenu des conditions du marché.

« On vit des bouleversements et des transformations importantes. Il y a un contexte, d’abord pour les assureurs, ce qui est important, ce sont les taux d’intérêt, parce qu’on investit notre argent à très long terme. Et depuis plusieurs années on a un contexte avec des taux d’intérêt très bas, ce qui fait que c’est beaucoup plus difficile de faire de bons rendements financiers. Donc, pour nous, ce qui est important, c’est d’avoir une performance financière quand même bonne dans un contexte de grande transformation au niveau de l’organisation. Alors on est vraiment content d’avoir eu un bon bilan financier et d’avoir pu progresser parce qu’on est en train de mettre en place des fondations pour le long terme », explique André Vincent.

Tourner la page sur l'affaire Paul LeBlanc

L’entreprise présente ses résultats financiers quelques semaines après la condamnation de son ancien vice-président Paul LeBlanc. Ce dernier a écopé de trois ans d’emprisonnement après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de fraude et de fabrication de faux. Cependant, André Vincent ne croit pas que cette affaire a eu impact sur l’entreprise.

« Il faut savoir que c’est un dossier largement couvert au niveau médiatique ici dans la région, mais nos clients de l’Ontario, du Québec ou de l’Ouest canadien n’en entendaient pratiquement pas parler. Il y a seulement des revues spécialisées dans l’assurance qui en ont fait mention lorsque c’est arrivé, il y a deux ans et demi. Sinon, les derniers événements ici ont eu peut-être un impact médiatique dans la communauté, mais on pense qu’on s’en est bien relevé. La preuve, c’est que nos résultats financiers ainsi que notre croissance au Nouveau-Brunswick, au Canada atlantique, s’est poursuivie », affirme André Vincent.

Quant à l’avenir de l’entreprise, le PDG exprime de l’optimisme. Il croit que le virage technologique d'Assomption Vie est prometteur. Il estime aussi que la petite taille de l’entreprise facilite ce genre de changements.

Avec les informations de Michel Nogue