Des promoteurs du gaz naturel en N.-É. craignent une hausse importante des prix

Certains des plus importants acteurs de l'industrie du gaz naturel de la Nouvelle-Écosse affirment qu'il faut s'attendre à une augmentation majeure des tarifs dans les prochaines années.

Ils attribuent cette potentielle hausse à un rabais offert à la plus importante société d’énergie de l’Atlantique, Irving Oil. L’entreprise Maritimes and Northeast Pipeline veut offrir une réduction de 176 millions de dollars sur 13 ans à Irving, dès 2019, afin de l’empêcher de se tourner vers une rivale, Emera Nouveau-Brunswick.

L’Office national de l’énergie étudie la proposition. Le distributeur de gaz naturel Heritage Gas, Nova Scotia Power et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’y opposent.

Irving consomme environ 69 000 gigajoules (GJ) de gaz naturel par jour.

Hausse des prix

Les opposants affirment que les autres clients de Maritimes and Northeast Pipeline devront payer plus cher pour compenser le rabais consenti à Irving.

Selon Nova Scotia Power, cette hausse pourrait être de 30 % pour tout le monde. Pour elle, l’augmentation représenterait 6 millions de dollars de plus par année. Nova Scotia Power consomme environ 16 000 GJ de gaz quotidiennement pour produire de l’électricité.

« Ça pourrait avoir des conséquences sur notre consommation future de gaz naturel. Si nous pouvons trouver d’autres sources d’énergie à moindre coût pour nos clients, nous prendrons cette avenue », affirme sa présidente, Karen Hutt.

Filiales concurrentes

De façon un peu ironique, Nova Scotia Power et Emera Nouveau-Brunswick sont toutes deux filiales de la même entreprise, Emera. Emera précise toutefois que ses filiales sont autonomes.

Emera Nouveau-Brunswick gère le pipeline de gaz naturel Brunswick, allant de Saint-Jean à Saint-Stephen. Il a été construit en 2009, afin de relier le terminal méthanier de Canaport au pipeline de Maritimes and Northeast Pipeline se dirigeant vers la Nouvelle-Angleterre.

D’exportateur à importateur

Longtemps, le gaz naturel consommé en Nouvelle-Écosse provenait de deux gisements extracôtiers au large de la province. Mais ces sources se tarissent et dès 2019, une très grande partie du gaz vendu en Nouvelle-Écosse proviendra plutôt des États-Unis.

Emera Nouveau-Brunswick croit que le gaz naturel liquéfié du terminal de Canaport devient ainsi beaucoup plus intéressant pour les consommateurs de la Nouvelle-Écosse.

Des opposants à son projet disent que son pipeline n’a jamais été destiné à concurrencer celui de Maritime and Northeast Pipeline.

Ils veulent que l’Office national de l’énergie rejette la possibilité qu’Emera puisse devenir le fournisseur de gaz naturel d’Irving Oil.

Des prix élevés

La Nouvelle-Écosse demande ensuite à l’office de rejeter la proposition de Maritimes and Northeast Pipeline de réduire les tarifs d’Irving. Les Néo-Écossais paient déjà les prix les plus élevés au pays, dit le ministre provincial de l’Énergie, Geoff MacLellan.

« Une telle mesure, qui favoriserait une seule entreprise au détriment des autres consommateurs, n’est pas dans l’intérêt de la province. »

Le distributeur de gaz naturel Heritage Gas partage la position du gouvernement provincial.

Maritimes and Northeast Pipeline allègue que la baisse de tarif qu’elle propose à Irving est juste et raisonnable. L’entreprise affirme qu’il est dans l’intérêt de tous de s’assurer qu’Irving Oil continue à utiliser du gaz naturel et que la seule façon de le faire est de lui offrir une baisse de tarifs.