Des retombées importantes pour les Jeux du Canada 2017

À quelques jours des Jeux du Canada 2017, Winnipeg peut s'attendre à des répercussions économiques positives. La Chambre de commerce de la ville s'attend à des retombées de 150 à 160 millions de dollars.

La ville pourrait recevoir 20 000 visiteurs et 4 000 athlètes du 28 juillet au 13 août. Leurs dépenses lors des Jeux représentent un investissement neuf dans l’économie locale. Les restaurants, les hôtels et les commerces sont les secteurs qui en profiteront le plus.

À titre d'exemple, le directeur général de l’hôtel Inn at the Forks, Ben Sparrow, dit que les 115 chambres de l’établissement sont réservées. Selon lui, c’est un achalandage record depuis l’ouverture de l’hôtel il y a 13 ans.

Outre l’impact économique, les Jeux font aussi rayonner Winnipeg. La ville se positionne comme un endroit de prédilection pour recevoir des évènements d’envergure, comme l’explique la vice-présidente de la Chambre de commerce de Winnipeg, Alana Cuma :

Nous nous positionnons de plus en plus comme une ville pouvant attirer de gros évènements. Avec les Junos, cela a vraiment montré que nous pouvons être des hôtes de qualité et de classe mondiale Alana Cuma, vice-président de la Chambre de commerce de Winnipeg

Winnipeg a déjà reçu plusieurs évènements majeurs comme la Coupe du monde féminine de la FIFA, les Jeux panaméricains ou la Coupe Grey, mais les attentes sont plus grandes pour les Jeux du Canada 2017. L’évènement se déroule sur deux semaines et plusieurs activités sont organisées en parallèle afin de créer « une grande célébration dans la ville », explique Mme Cuma.

L’évènement musical Interstellar Rodéo se tient dans cette lignée. Pour le directeur de l’hôtel Inn at the Forks, ces initiatives stimulent l’industrie touristique tout au long du mois d'août et non uniquement pendant les deux semaines des Jeux.

D'après les informations de CBC