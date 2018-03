Des signes de croissance économique à Saint-Jean, au N.-B.

Un récent sondage de Turner Drake & Partners révèle que le taux d'inoccupation d'espace à bureaux est tombé en dessous de 20 % pour la première fois en six ans. Le taux d'inoccupation de Saint-Jean demeure toutefois le plus haut au Canada atlantique.

Les données proviennent du cabinet de conseil en immobilier commercial Turner Drake & Partners, qui compile régulièrement des données sur l'inventaire des bureaux dans les villes du Canada atlantique.

Selon son plus récent rapport, le nombre de bureaux inoccupés à Saint-Jean est tombé en dessous de 20 % pour la première fois en six ans en 2017. Fredericton affiche quant à elle le taux d'inoccupation le plus bas de toutes les grandes villes du Canada atlantique.

Moncton a également vu son taux d'inoccupation diminuer, passant de 16 % en 2016 à environ 13 % en 2017.

Signe de croissance

Le directeur général de Develop SJ, Steve Carson, a déclaré que la hausse de la demande d’espaces à bureaux est stimulée par la croissance des entreprises, en particulier dans les domaines créatifs et les technologies de l'information.

M. Carson estime que la richesse des édifices patrimoniaux de Saint-Jean, qui sont situés dans les quartiers chics de la ville, s'est avérée attrayante pour ces types d'entreprises.

« Les esprits créatifs veulent être dans des espaces créatifs », a-t-il dit, en prenant l'exemple de Brick Park de Saint-Jean.

Brick Park est le nom donné au groupe de 30 entreprises de technologies de l'information, de télécommunications et de l'industrie créative qui occupent des bureaux dans des bâtiments patrimoniaux du centre-ville de Saint-Jean.

Stabilité à Fredericton

À Fredericton, le taux d'inoccupation des bureaux a oscillé autour de 10 % au cours des trois dernières années.

« Nos espaces de bureaux, les entreprises financières qui sont ici sont très stables, ce n'est pas seulement une bulle », assure le maire de la capitale provinciale, Mike O’Brien.

Avec les informations de Sarah Petz