Des syndiqués de l'ABI en route vers Pittsburgh

Ces travailleurs de l'ABI s'apprêtent à faire 14 h de route pour aller s'adresser aux actionnaires d'Alcoa. Ils sont près de 100 syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) à être embarqués lundi soir à bord de deux autocars en direction de Pittsburgh.

Un texte de Marilyn Marceau

Le syndicat des Métallos compte être bien visible à l'assemblée annuelle des actionnaires d'Alcoa, qui aura lieu mercredi aux États-Unis.

Des représentants syndicaux tenteront de prendre la parole durant la réunion alors qu'à l'extérieur, les travailleurs tiendront une manifestation.

On veut aller les voir et leur signifier que nous, on est prêts à négocier et on veut de vraies négociations.

Lisanne Corriveau, syndiquée de l'ABI qui se rend à Pittsburgh