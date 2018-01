Des travailleurs de l’ABI devancent leur départ à la retraite

Selon des données obtenues par Radio-Canada, au moins 50 employés de l'Aluminerie de Bécancour prendraient leur retraite le 1er février. Certains d'entre eux nous ont confié qu'ils auraient travaillé encore quelques mois ou même quelques années si un conflit de travail n'avait pas éclaté.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

Toujours selon nos informations, avant le déclenchement du lock-out à l’ABI le 11 janvier, une vingtaine de syndiqués prévoyaient déjà prendre leur retraite le 1er février, mais depuis, plus d'une vingtaine d’autres se seraient ajoutés.

« C’est l’évaluation [des chiffres] que j’en fais, mais je n’ai pas fait de recherche exhaustive », mentionne le président du syndicat des travailleurs de l’ABI, Clément Masse.

Parmi ceux qui ont décidé de prendre leur retraite plus tôt que prévu, il y a Réjean Dumais qui prendra sa retraite le 1er février après 32 ans de services.

Âgé de 61 ans, M. Dumais est éligible à la retraite depuis quatre ans, mais si ce n’était pas du lock-out, il aurait continué à travailler à l’usine encore quelques mois.

Ça ne me tentait pas de faire du piquetage et la retraite est plus payante.

Réjean Dumais, mécanicien d'entretien