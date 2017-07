Des vélos sur le fleuve

Les cyclistes sont nombreux à emprunter la navette fluviale qui, pour une troisième année consécutive, fait la liaison entre Trois-Rivières et Bécancour.

Cette année, l'offre de service a été bonifiée. La liaison entre les deux rives est offerte trois fois par jour, les fins de semaine, jusqu'au 3 septembre. Il y a aussi des circuits de soir pour quatre samedis.

« C'est une bonne chose qu'il y ait plus de navettes parce qu'habituellement, les navettes sont trop distantes donc on ne va pas passer toute la journée nécessairement de l'autre côté, dit un utilisateur, Serge Massé. On va faire une petite balade une couple d'heures puis revenir par après à Trois-Rivières ».

Les plaisanciers peuvent monter à bord au quai de Sainte-Angèle ou au Port de Trois-Rivières.

Plus de traversées les samedis

Depuis samedi, la navette fluviale offre plus d'allers-retours.

L'objectif est de répondre à la demande pour les grands événements qui auront lieu bientôt, comme les Feux d'artifice du Grand Prix de Trois-Rivières.

Ce sont les citoyens qui ont réclamé plus de départs de soir, selon la Ville de Bécancour.

« On l'a réalisé, ça a commencé hier [samedi] soir et ça a eu un beau succès pour une première traversée », dit le maire Jean-Guy Dubois.

Le concept de navette fluviale est né en 2015, à l'occasion du 50e anniversaire de la Ville de Bécancour.