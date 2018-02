Des vols directs entre Barrie et Montréal sur le point de se réaliser

Ce n'est qu'une question de temps, selon le directeur général de l'aéroport régional du lac Simcoe, avant que des vols quotidiens relient Montréal et Barrie. Le projet pourrait se concrétiser aussi tôt que le printemps prochain. Un objectif réalisable, affirme le transporteur aérien qui s'intéresse à la région.

Un texte de Marie-Hélène Ratel

Le transporteur aérien Pascan Aviation a déjà démontré son intérêt pour offrir des liaisons entre Barrie et d’autres villes qu’il dessert, dont St-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal.

La compagnie québécoise attend les résultats d’un sondage en ligne, lancé il y a deux semaines par l’aéroport régional du lac Simcoe, avant d’aller de l’avant.

Sur la page du sondage, on peut lire que l'aéroport envisage deux départs quotidiens de Barrie, un en avant-midi et un en après-midi, vers Gatineau et Montréal.

À la lumière des réponses obtenues, le vice-président et copropriétaire de la compagnie, Yani Gagnon, compte évaluer les attentes des gens de la région pour déterminer les villes qui devraient être desservies et la fréquence des vols.

On savait qu'il y avait un engouement. Maintenant il faut connaître l'appétit du marché. [...] La région, avec près de 500 000 habitants, devient un bon marché potentiel. Yani Gagnon, vice-président et copropriétaire de Pascan Aviation

Le directeur général de l'aéroport, Mike Drumm, est optimiste que l'entente se concrétisera cette année.

Les discussions entre les deux parties ont commencé il y a deux ans.

L’aéroport régional du lac Simcoe concentre ses activités presque exclusivement aux vols commerciaux, à l’exception de la compagnie aérienne FlyGTA qui dessert la grande région de Toronto.

Quant aux prix que devront se préparer à payer les passagers, M. Drumm ne peut pas garantir qu'ils seront compétitifs à ceux des compagnies aériennes qui desservent l'aéroport Pearson par exemple, mais il soutient que le temps de déplacement qui sera épargné est une valeur importante.

L'aéroport Pearson est à environ une heure de route de Barrie et les passagers doivent arriver sur place au moins deux heures à l'avance. Sans compter le coût du stationnement. Mike Drumm, directeur général de l'aéroport régional du Lac Simcoe

Il ajoute que le stationnement sera gratuit pour les passagers à l'aéroport régional du Lac Simcoe.

Pascan Aviation a étendu ses activités en Ontario il y a un an en créant une liaison entre l'aéroport Billy Bishop, au centre-ville de Toronto, et la Rive-Sud de Montréal.