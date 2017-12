Deux Canadiens sur trois ne contiennent pas leurs dépenses pendant les Fêtes, selon un sondage

Selon un sondage de la Banque CIBC, près de deux tiers des Canadiens (64 %) reconnaissent qu'ils « ne maîtrisent pas leurs dépenses pendant la période des Fêtes. » Le montant que les Canadiens envisagent de dépenser pour leurs achats des Fêtes cette année a quant à lui légèrement augmenté par rapport à 2016.

Le budget de magasinage des Fêtes a augmenté de 8 % comparé à l'an dernier pour atteindre près de 643 dollars en moyenne contre 597 dollars en 2016. En Colombie-Britannique, on dépensera ainsi 661 dollars, en Alberta 676 dollars, au Manitoba et en Saskatchewan 653 dollars, en Ontario 479 dollars, au Québec 479 dollars et dans les provinces de l'Atlantique 827 dollars.

Les dépenses ont augmenté dans toutes les provinces sauf en Alberta, où les budgets de magasinage des Fêtes ont quelque peu diminué cette année.

Les provinces de l'Atlantique restent en revanche la région du Canada où les gens dépensent le plus pour les Fêtes.

Par ailleurs, le sondage commandé par CIBC montre que plus de la moitié des Canadiens s'attend à dépasser leurs budgets cette année pour la période des Fêtes.