Du cannabis médicinal à Saint-Gabriel-de-Rimouski?

La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, dans la Mitis, pourrait bientôt accueillir une entreprise de production de cannabis médicinal. Selon le maire, Georges Deschênes, le Groupe KDA, qui possède le bâtiment de l'ancien Centre de transformation des viandes (CTV), planifie de s'y installer au cours des prochains mois.

Un texte de Julie Tremblay

Le bâtiment du CTV est inutilisé depuis 2011, mais il a récemment été clôturé et on y effectue certains travaux dans le but, selon le maire, d'y aménager un site de production de cannabis médicinal.

C'est eux autres [Groupe KDA] qui vont travailler ce projet-là, qui vont annoncer des choses dans les mois qui viennent. Je pense que ça va être un gros plus pour Saint-Gabriel, et pour toute la région même, au niveau de l'emploi. Georges Deschênes, maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Le maire Deschênes ajoute que les trois hommes d'affaires, qui avaient acheté le CTV en 2017, étaient associés à l'entreprise CanNorth Médic spécialisée dans le cannabis médicinal.

Au début du mois, le Groupe KDA a acquis 51 % des actions de l'entreprise CanNorth Médic. Ce groupe d'investisseurs travaille dans le marché pharmaceutique et offre différents services dans le domaine de la santé, allant du remplacement de pharmaciens à la distribution de médicaments génériques.

Ni le Groupe KDA ni CanNorth Medic n'ont répondu à nos demandes d'entrevue au moment de publier ces lignes.

Même si plusieurs tentatives ont échoué au cours des dernières années pour trouver une nouvelle vocation à l'ancien Centre de transformation des viandes, Georges Deschênes reste optimiste et croit que cette fois-ci sera la bonne.

Ce sont des gens sérieux qu'on a actuellement. Je pense que ça va de l'avant. Les dettes accumulées ont été réglées à la Municipalité. [...] C'est quand même bon que ça reparte pour l'économie de la région. Georges Deschênes, maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski

On ignore pour l'instant le nombre d'emplois qui pourraient être créés. Le maire Deschênes croit toutefois que des annonces pourraient être faites cet automne.