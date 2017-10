Énergie renouvelable : davantage de coopération pour plus de résultats

Afin d'atteindre son objectif de produire 90 % d'énergie propre en 2030, le Canada aura besoin d'augmenter le nombre de lignes de transmission entre les provinces. C'est ce que pensent des experts qui participent à une conférence organisée à Calgary par l'Institut canadien de recherche sur l'énergie.

L’intensification des échanges permettrait ainsi de remédier à la principale faiblesse des énergies renouvelables : leur manque de régularité.

En effet, la production d’électricité éolienne et solaire varie au cours d’une journée. Ces fluctuations peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le réseau électrique. Si la demande dépasse la capacité de production, d’importantes pannes peuvent survenir.

« Ce sont des défis, pas des barrières », croit le président de l’Association canadienne de l’énergie éolienne, Robert Hornung. Il ajoute que les opérateurs de réseaux électriques savent de plus en plus comment s’adapter aux fluctuations.

Une façon d’augmenter le nombre de sources est de relier les réseaux électriques des différentes provinces. Si l’une d’entre elles produit trop d’électricité à un moment de la journée, elle pourrait l’exporter chez ses voisins si ceux-ci connaissent une baisse de production.

Un défi en Alberta

Le défi est particulièrement grand en Alberta puisque la province continue de produire près de 80 % de son électricité avec du charbon et du gaz naturel.

Robert Hornung croit cependant que la province a fait d’importants progrès ces dernières années.

Quand j’ai commencé à travailler dans ce domaine, on me disait que l’Alberta ne pourrait jamais avoir plus de 900 mégawatts d’énergie éolienne parce que ça déstabiliserait le réseau électrique. L’Alberta souhaite maintenant produire 5000 mégawatts d’énergie éolienne.

Robert Hornung, président de Association canadienne de l'énergie éolienne