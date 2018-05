Entente de principe et fin de la grève au Canadien Pacifique

Une entente de principe vient d'être conclue entre le Canadien Pacifique et ses 3000 chefs de train et mécaniciens, syndiqués chez les Teamsters, qui avaient déclenché la grève mardi soir à 22 h.

Les piquets de grève sont présentement levés, a fait savoir le syndicat des Teamsters en entrevue mercredi. Les activités reprendront jeudi matin dans l'ensemble du Canada.

Les syndiqués ont conclu une entente de principe de quatre ans. Les parties ont également conclu une entente de cinq ans pour la Kootenay Valley Railway.

Le président du syndicat, Doug Finnson, a qualifié l'entente de contrat équitable. Keith Creel, chef de la direction du CP, affirme que ces ententes assureront une stabilité à long terme.

À la Chambre des communes, le premier ministre Trudeau s'est félicité de l'entente et a souligné le fait que son gouvernement ne s'était pas empressé d'adopter une loi spéciale.

« Dans nos deux années et demie comme gouvernement, nous n'avons pas une seule fois déposé de projet de loi pour forcer le retour au travail », s'est-il exclamé, en réponse à une question d'un député libéral. Cela prouve, selon le premier ministre, que « quand les entreprises traitent leurs travailleurs comme des partenaires plutôt que comme des adversaires, une entente juste pour tous est possible. »

En mêlée de presse aux Communes, le ministre des Transports, Marc Garneau, a pour sa part déclaré qu'il s'agit d'une « excellente nouvelle. »

C’est une belle démonstration, que quand les deux parties s’assoient ensemble pour résoudre un problème, on peut avoir un bon résultat. On les félicite tous les deux pour avoir trouvé une solution et ça va minimiser l’impact sur notre économie.

Marc Garneau, ministre des Transports