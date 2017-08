Environ 230 emplois perdus chez l'exploitant du programme Aéroplan

L'exploitant de programmes de fidélisation Aimia a annoncé jeudi la suppression d'environ 230 emplois, soit près de 10 % de sa main d'œuvre.

Installée dans 15 pays et comptant 2300 employés, la compagnie a dévoilé jeudi des pertes financières de 25 millions de dollars lors de son plus récent trimestre. Les compressions annoncées toucheront toutes les branches de l'entreprise, y compris les administrateurs.

Cette réduction des effectifs s'inscrit dans un plan visant à réduire les coûts annuels de 70 millions de dollars d'ici la fin de 2019.

Aimia a aussi fait savoir qu'elle poursuivait des discussions avec un certain nombre de partenaires pour remplacer Air Canada, qui a annoncé qu'elle quittait le programme Aéroplan.

Lors d'une conférence téléphonique pour discuter des plus récents résultats de l'entreprise montréalaise, le chef de la direction, David Johnson, n'a pas fourni de précisions sur ses plans entourant le remplacement d'Air Canada. Toutefois, il a indiqué qu'il fallait « s'attendre à un programme réinventé qui comptera toujours plusieurs lignes aériennes ».

M. Johnson et le chef de la direction financière sortant d'Aimia, Tor Lonnum, ont estimé que la diversification de sa base de consommateurs et ses ressources financières donnaient à la direction un certain temps pour réduire les coûts, simplifier les activités et trouver de nouvelles offres pour les détenteurs de cartes.

Malgré tout, M. Johnson a indiqué que les consommateurs utilisaient principalement les points accumulés pour voyager, et que cela devrait se poursuivre jusqu'au retrait d'Air Canada du programme, en 2020, ainsi que par la suite. Air Canada a l'intention de mettre en place son propre programme de fidélisation.

Aimia a réalisé une perte par action de 19 cents pour son trimestre clos le 30 juin, comparativement à un bénéfice net de 7,2 millions de dollars, ou de 2 cents par action pour la même période l'an dernier.

L'entreprise a précisé que, même si l'activité d'Aéroplan avait progressé au cours du plus récent trimestre, il n'y avait eu aucun changement important dans les tendances d'utilisation des points par rapport à leurs niveaux élevés du mois de mai.

L'entreprise a en outre indiqué qu'elle maintenait ses prévisions pour l'exercice 2017.