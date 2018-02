Eska : l'embouteillage à Montréal suscite toujours des inquiétudes

Le remplissage de bouteilles de 18 litres d'eau provenant de l'esker Saint-Mathieu-Berry par l'entreprise Eska, à Montréal, suscite des inquiétudes à Amos.

Un texte de Thomas Deshaies

Invité à parler des projets de l'entreprise à un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, le vice-président principal des opérations d'Eska, Michel McArthur, a plutôt consacré son temps de parole à tenter de justifier la décision de l'entreprise.

Le président du syndicat des employés d'Eska, Éric Leduc, s'oppose à ce qu'Eska embouteille son nouveau format de 18 litres à Montréal, plutôt qu'en Abitibi-Témiscamingue.

Faut s'opposer à cela, ce sont des emplois de qualité qu'on perd en région. Éric Leduc, président du syndicat des employés d'Eska

Investissement à venirLe syndicat craint qu'Eska poursuive dans la même logique lors de la mise en marché de ses futurs produits. Rappelons que le syndicat Unifor avait également dénoncé le transfert de la ligne d'eau gazéifiée à Montréal en 2017.

Des actions de visibilité pourraient être organisées lors d'une visite de la délégation nationale d'Unifor la semaine prochaine.Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, s'est montré plus compréhensif, mais il a affirmé qu'il resterait vigilant. « On aime conserver nos ressources, au moins les transformer au maximum avant qu'elles soient vendues, a-t-il souligné. Envoyer nos citernes d'eau dans le but de remplir des 18 litres, c'est quand même un peu inquiétant. D'un autre côté, faut considérer qu'Eska nous permet de conserver des jobs », soutient-il.Une question de rentabilité, selon EskaLe vice-président d'Eska, Michel McArthur, a expliqué que l'embouteillage des formats de 18 litres en région ne serait pas rentable, parce que la clientèle est majoritairement à Montréal.

On ne peut pas se permettre de transporter la bouteille pour qu'elle soit remplie, puis ensuite retournée. C'est purement une question de logistique et de coût. Michel McArthur, vice-président d'Eska

Michel McArthur a toutefois souligné que 5,5 millions de dollars seraient investis à l'usine de Saint-Mathieu d'Harricana cette année pour augmenter la capacité de l'usine. L'entreprise développera aussi des visites guidées de l'usine au courant des prochains mois.Il a d'ailleurs souligné que le service de livraison des bouteilles de 18 litres qui sera mis sur pied bénéficiera à l'usine de la région, puisqu'elle devra fournir davantage de petits formats pour les nouveaux clients.Un nouveau format de huit litres sera aussi développé par l'embouteilleur. M. McArthur souhaiterait que la production de ce nouveau format puisse se faire à partir de l'usine de Saint-Mathieu d'Harricana.Préservation de l'esker et retombéesLe vice-président d'Eska a tenu dire que, malgré l'augmentation de la production, l'esker où est puisée l'eau ne serait pas menacé par l'entreprise. Sans être en mesure de dévoiler des chiffres, M. McArthur affirmé que la capacité de recharge de l'esker serait respectée.Il a souligné que les activités de l'usine ont des retombées économiques positives pour la MRC d'Abitibi.M. McArthur n'était toutefois pas en mesure de dévoiler le montant des redevances versées au gouvernement pour l'utilisation de la ressource.