Fermeture de Sears : 427 pertes d'emplois à Québec

Plus de 400 employés des magasins Sears de la région de Québec perdront vraisemblablement leur emploi d'ici quelques semaines. Sears Canada a demandé à la Cour supérieure de l'Ontario l'autorisation de liquider tous ses magasins et actifs restants.

Si la requête, qui sera entendue par le tribunal vendredi, est acceptée, 427 employés des quatre magasins de la grande région de Québec devront se dénicher un nouvel emploi.

Ils sont 122 à Laurier Québec, 108 à Place Fleur de Lys, 116 aux Galeries de la Capitale et 81 aux Galeries Chagnon, à Lévis, selon les chiffres fournis par Sears Canada.

Le porte-parole de l’entreprise, Vincent Power, précise que la plupart des employés touchés travaillent à temps partiel.

La direction du magasin Sears de Laurier Québec, notamment, a rencontré ses employés mardi matin pour les informer de la fermeture. Ils pourraient perdre leur emploi en décembre.

Le magasin Sears des Galeries Chagnon a aussi avisé ses employés mardi.

Remplacer le géant déchu

Le directeur général des Galeries de la Capitale, Stéphan Landry, affirme pour sa part que son organisation travaille déjà à remplacer le géant déchu du commerce de détail.

« Le commerce de détail est vivant. Il se transforme. Encore plus rapidement avec le développement du web. Des transactions numériques. Mais pour nous, c'est une opportunité qu'on voit venir. On savait déjà que ça s'en venait à l'horizon, donc on a entamé des négociations avec plusieurs groupes, plusieurs détaillants. Des gens en restauration et en divertissement. »

Plusieurs clients rencontrés à la sortie du commerce des Galeries de la Capitale étaient visiblement déçus. Une dame ne pouvait s'imaginer voir disparaître une tradition de magasinage vieille de 65 ans.

Je trouve ça terrible de fermer des magasins de même. Le monde en a besoin. Si ça continue, il n'y aura plus de magasin du tout. Ce n'est pas tout le monde qui a Internet pour magasiner. C'est ridicule. Une cliente de Sears

Liquidation

Les clients ont quelques mois pour profiter de bonnes affaires. Dans un communiqué, Sears Canada dit vouloir amorcer ses ventes de liquidation dans ses magasins dès le 19 octobre. La liquidation pourrait se poursuivre pendant 10 à 14 semaines.

En juin, Sears Canada, qui s'est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, a annoncé la fermeture de plusieurs magasins au pays, dont trois dans la région de Québec. Les magasins Sears Décor de Lebourgneuf et de Sainte-Foy de même que le magasin Sears de Saint-Georges étaient visés par cette fermeture.

À l'échelle nationale, Sears Canada compte 12 000 employés.