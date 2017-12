Feu vert pour l'exploitation de la carrière de silice de Saint-Vianney

La compagnie Les Métaux canadiens inc. a obtenu les autorisations environnementales pour exploiter la carrière de silice de Saint-Vianney dans la Matapédia.

Un texte de Michel-Félix Tremblay

Il s'agissait du principal obstacle réglementaire avant l'exploitation de la carrière. Le certificat permet l'extraction de 100 000 tonnes et moins de silice. De quoi fournir du travail à une quinzaine de personnes pendant 5 ou 6 semaines.

La compagnie qui attendait cette autorisation depuis plusieurs mois peut maintenant se concentrer sur la recherche de clients.

Le président et chef des opérations, Hubert Vallée, précise que des négociations sont en cours avec trois groupes provenant d'Europe et d'Asie. La marchandise serait exportée à partir du port de Matane.

Là. on est sérieux et on est capable de livrer la marchandise.

Hubert Vallée, président et chef des opérations, Les Métaux canadiens inc.