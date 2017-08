Fin de la production du Globe and Mail dans les Maritimes

Le quotidien The Globe and Mail cessera de publier son édition de la région des Maritimes plus tard cette année.

L'éditeur Philip Crawley a annoncé lundi que le quotidien national prévoyait mettre fin à la production de son édition spéciale consacrée aux lecteurs des Maritimes à compter du 30 novembre.

Les coûts de l'imprimerie et de la distribution dans la région sont « inabordables », a-t-il dit, soulignant que l'argent ainsi économisé serait réinvesti dans le journalisme. Le quotidien avait cessé la distribution de ses journaux à Terre-Neuve il y a cinq ans.

Cette décision est prise alors que les lecteurs changent de plus en plus leurs habitudes et boudent le journal papier pour se tourner vers le numérique.

En juillet, le National Post avait annoncé la fin de son édition imprimée du lundi.

Au Toronto Star, la direction a expérimenté plusieurs plateformes qui ont donné des résultats mitigés. L'application tablette du quotidien torontois, qui avait été lancée notamment dans le but d'attirer plus de jeunes, a été abandonnée moins de deux ans après sa sortie. Le quotidien prévoit lancer prochainement une nouvelle application.