Fin des moyens de pression en vue pour les techniciens ambulanciers

Les ambulanciers paramédicaux syndiqués à la CSN se prononceront au cours des prochaines semaines sur l'entente de principe intervenue vendredi en vue du renouvellement de leur convention collective.

Dans la région, 160 travailleurs de trois entreprises ambulancières sont visés par cette entente.

Celle-ci survient après trois ans de négociations difficiles, marquées par des moyens de pression et des grèves générales.

Pour la direction du syndicat, l'entente ne règle pas tout et déjà, on se prépare à la prochaine négociation.

« On est devant un règlement, nos gens vont décider. C’est une convention qu’on signe rétroactif à mars 2015, donc dans un an et demi c’est à recommencer », explique le président syndical, Martin Harvey.