Fin du service au comptoir à la Caisse Desjardins du centre-ville de Matane

La réorganisation des services de Desjardins en Matanie se poursuit. Réunis en assemblée générale, quelque 200 membres de la Caisse Desjardins de la Matanie ont appris mercredi soir qu'il n'y aurait plus de transaction au comptoir à la caisse de la rue Bon-Pasteur. À compter de mai, toutes les transactions seront centralisées au point de service de Saint-Rédempteur.

Un texte de Joane BérubéTous les employés affectés au service-conseil seront désormais rassemblés au siège social de la Caisse, rue Bon-Pasteur, où le service au comptoir ne sera plus offert. La Caisse de la Matanie compte deux bâtiments à Matane, chacun aura désormais sa spécificité.

Ce regroupement assurera à Desjardins des économies évaluées à 100 000 $ par année. C’est de la saine gestion, fait valoir le directeur général de la Caisse Desjardins de la Matanie, Denis Girard.

La Caisse doit aussi se préparer à une vague de départs à la retraite. D’ici deux à quatre ans, 50 % du personnel sera admissible à la retraite, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Il faut gérer pour avoir le bon nombre d’employés et être le plus productif et efficace possible pour continuer à offrir un bon service aux membres.

Denis Girard, directeur général de la Caisse Desjardins de la Matanie