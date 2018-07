Ford rappelle 550 000 véhicules en Amérique du Nord

Le constructeur automobile Ford dit qu'environ 550 000 voitures et VUS en Amérique du Nord, dont près de 37 000 au Canada, ont un problème d'embrayage qui peut causer les véhicules de se mettre à rouler tout seul. Le rappel concerne des Ford Fusion de 2013 à 2016 et des Ford Escape de 2013 et 2014.

Ford indique que la bague qui relie le câble de sélection à la boîte de vitesses pourrait se détacher de celle-ci. Le conducteur pourrait alors mettre le levier de vitesse sur la position stationnement, mais sans effet sur le véhicule qui pourrait se mettre à rouler et devenir dangereux.

La compagnie dit ne pas avoir connaissance d’un accident qui se serait produit à cause de ce problème, mais recommande aux propriétaires de ces véhicules d’utiliser le frein à main.

Les concessionnaires remplaceront la bague du câble de sélection gratuitement.

Les propriétaires de ces véhicules seront informés avant la fin du mois.

Les pièces devraient être disponibles plus tard ce trimestre.