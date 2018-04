Gigantesque centre de production de cannabis prévu à Medicine Hat

Aurora Cannabis achète un terrain d'environ 29 hectares à Medicine Hat, pour construire un centre de haute technologie. Ce nouveau complexe portera la capacité totale de production de l'entreprise à 430 000 kg par an.

Selon Aurora Cannabis, le nouveau centre s’appellera « Aurora Sun » et sera aussi grand que 21 terrains de football et 50 % plus grand que le centre « Aurora Sky » d’Edmonton.

L’entreprise dit qu’une entente avec la Ville comprend un possible accord d’approvisionnement en énergie de 42 mégawatts sur 10 ans.

Les premiers pieds de cannabis devraient y être plantés au cours du premier semestre 2019.

Aurora Cannabis exploite actuellement des installations dans le comté de Mountain View, en Alberta, et à Pointe-Claire sur l’Ouest-de-l'île-de-Montréal.