GO Usinage poursuit son expansion

GO Usinage est victime de son succès. Son carnet de commandes est garni à un point tel que l'entreprise de Trois-Pistoles doit procéder à un agrandissement. Un pronostic qu'il aurait été difficile d'établir il y a 17 mois.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

L'entreprise se spécialise surtout en soudure, en usinage et en hydraulique. Elle fabrique et répare aussi des pièces de très haute qualité, à forte valeur ajoutée. Une niche qui, au cours des prochaines années, devrait vivre une forte expansion.

C'est aussi la seule entreprise du Bas-Saint-Laurent qui offre une certaine méthode de trempage des métaux qui permet d’augmenter la résistance et la durabilité des pièces.

En mai 2016, l'usine de GO Usinage, à l'époque située rue Notre-Dame Ouest, a été la proie des flammes. L'ensemble des équipements de haute technologie est parti en fumée. Il fallait pratiquement reprendre à zéro.Toutefois, le président de l'entreprise, Michel Ouellet, a refusé de se laisser abattre. Rapidement, il a pris la décision de remettre l'entreprise sur les rails. Le destin lui étant favorable, l'ensemble de ses clients ont décidé d'honorer le contrat qui les liait à GO Usinage.

17 mois plus tard, la demande est telle que l'entreprise est forcée de refuser des commandes. Un beau problème, selon Michel Ouellet, qui demande tout de même des ajustements.

Oui, on en refuse. On essaie de dire non le moins souvent possible, mais des fois, on n'a pas le choix. Les employés font déjà du temps supplémentaire, je ne peux pas trop leur en demander. Michel Ouellet, président de GO Usinage

C'est pourquoi l'entreprise a acheté l'ensemble du bâtiment dans lequel elle est actuellement installée, rue Patrice-Côté. L'agrandissement des installations doit être achevé au printemps 2018.

Une progression constante

Au moment de l'incendie, GO Usinage employait trois personnes. À l'automne, après l'annonce d'une aide financière de 200 000 $ provenant du gouvernement fédéral pour mettre à jour ses équipements, l'entreprise employait huit personnes. Elle en compte maintenant dix.

Toutefois, ce ne sera pas suffisant, selon Michel Ouellet, qui affirme que d'autres postes de soudeurs et de machinistes sont maintenant ouverts. C'est donc un nouveau défi pour l'entreprise dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre.

Je suis certain qu'on va réussir à en trouver. On a déjà une bonne équipe bien soudée. Mais oui, les employés qualifiés sont plutôt rares, ces temps-ci! [rires] Michel Ouellet, président de GO Usinage

Une année parsemée d'embûches

Malgré le succès de l'entreprise, Michel Ouellet affirme que l'année, marquée par des hauts et des bas, n'a pas été de tout repos. « C'est certain que ça use. Mais on a une équipe formidable et j'ai la chance d'avoir une famille qui m'appuie. C'est tellement important. Ça nous motive. »

Pour l'heure, Michel Ouellet se réjouit de la tournure des événements. Comme l'ensemble de ses employés, il souhaite que l'avenir ne lui réserve plus de mauvaise surprise.

GO Usinage en profite pour lancer un appel aux travailleurs qualifiés en recherche d'emploi. « On va vous accueillir les bras ouverts », conclut-il en riant. Un rire qu'il n'aurait pu espérer en 2016.