Granijem reçoit un coup de pouce du gouvernement fédéral

Le gouvernement du Canada prête près de 215 000 $ à l'entreprise Granijem de Baie-Comeau. Le prêt finance près du tiers de l'achat d'une nouvelle scie pour la coupe de granit.

Un texte de Olivier Roy Martin

Pour maintenir sa croissance, Granijem doit « se maintenir à jour au niveau de la technologie », explique la copropriétaire de l'entreprise Julie Bérubé.

Cet équipement-là va nous permettre de travailler des pièces beaucoup plus complexes, des pièces plus épaisses

L'entreprise spécialisée dans la fabrication de granit sur mesure cherche ainsi à se tailler une place plus importante dans les marchés extérieurs.

Ça va nous permettre d'accéder [...] aux marchés américains [...] qu'on vise, entre autres, et ça va nous permettre d'être un petit peu plus compétitifs face à nos adversaires.

Emplois consolidés

Granijem embauche douze personnes sur une base annuelle et six personnes sur une base permanente. La nouvelle scie génère, pour le moment, un seul nouvel emploi, selon Luc Bérubé, le copropriétaire de la compagnie.

Présent à l'annonce, le député d'Argenteuil–La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, a vanté l'impact du prêt du gouvernement fédéral.

Aujourd'hui, on parle davantage de maintenir des emplois, dit-il. On peut quand même aussi parler de création d'emplois directs et indirects, donc c'est pour ça qu'on est là.

Granijem a 5 ans pour rembourser le prêt sans intérêts de 214 700 $.