Grimpez le Rocher Percé au 19e Festival international de jardins

Le 19e Festival international de jardins s'ouvre samedi aux Jardins de Métis, à Grand-Métis. Le festival, qui se tient cette année sous le thème Playsages II - Allez jouer dehors, présente cette année sept nouveaux jardins pour inviter les visiteurs à redécouvrir la nature, le jeu et le paysage.

Circuler dans un labyrinthe de maïs, escalader le Rocher-Percé ou sauter dans un jeu géant d'élastique font partie des activités proposées par le Festival international de jardins, cet été.

Pour le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford, cette invitation à redécouvrir la nature à travers le jeu est l'une des principales caractéristiques du Festival, qui soufflera vingt bougies l'an prochain.

C'est une invitation à bouger, à monter, à descendre, à grimper, à toucher... C'est ce qui caractérise le festival, une invitation au jeu et à l'interaction. Alexander Reford, directeur du Festival international de jardins et des Jardins de Métis

Parmi les nouveaux jardins installés cette année, La ligne de 100 ans propose aux visiteurs de circuler dans une embarcation à travers un paysage inondé d'où émergent les toits de petites maisons.

« C'est un regard ludique là-dessus », explique l'architecte Marianne Charbonneau. « On a pas trop le droit de s'amuser, si on veut, dans un contexte d'inondation sauf qu'on s'est dit, puisque tout est inondé, pourquoi ne pas aller en profiter et avoir du plaisir à travers ce paysage? »

De son côté, l'équipe montréalaise de Humà Design a créé Le rocher très percé, une structure imitant la forme du célèbre rocher gaspésien.

L'idée c'était de reprendre le Rocher Percé, de le rendre accessible à plus de gens possibles et d'exploiter le thème pour permettre aux petits et [aux] grands enfants de jouer dans les structures. Stéphanie Cardinal, présidente et fondatrice de HUMÀ Design

Le 19e Festival international de jardins est présenté jusqu'au 7 octobre 2018.

D'après les informations de Marie-Christine Rioux