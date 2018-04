Hausse du coût du cours de conduite : des écoles de la région déçues

Des propriétaires d'écoles de conduite de la région sont déçus d'apprendre que Québec songe à augmenter le coût du cours de conduite obligatoire d'une quinzaine de dollars en janvier 2019. Ils jugent cette hausse insuffisante.

Un texte de Marilyn Marceau

« C'est une farce », c'est « ridicule », c'est « dérisoire », voici les réactions des propriétaires d'écoles de conduite à qui nous avons parlé en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Le gouvernement Couillard souhaite indexer au coût de la vie le montant maximum exigible pour les cours, fixé à 825 $ depuis 2010. Un montant qui exclut les taxes et le matériel d'enseignement.

C'est Julie Boulet, alors qu'elle était ministre des Transports, qui avait imposé un prix plafond au moment de rendre les cours obligatoires. Elle voulait s'assurer que les cours restent accessibles pour les jeunes.

L'augmentation proposée d'environ 1,7 % est bien peu, selon les propriétaires d'écoles de conduite.

C'est ridicule! Quand on a établi ce coût-là, le coût de l'essence était à 0,78 $ le litre et là, on parle de 1,45 $ le litre. Réjean Grenier, propriétaire de l'école de conduite Vision

« On paie les véhicules beaucoup plus chers qu'on les payait à l'époque et le salaire augmente aussi », affirme Réjean Grenier, propriétaire de l'école de conduite Vision, implantée à Shawinigan et La Tuque.

Les revenus engendrés par l'école de conduite de M. Grenier ne sont pas suffisants pour lui permettre d'en vivre. Il a dû prendre un autre emploi.

Les entreprises vivent avec un gel du prix depuis plus de huit ans, rappelle l'administrateur de l'école de conduite Première, Danny Marois. Cela a eu des conséquences, selon lui.

Il affirme que certaines écoles de conduite ont eu à congédier des employés plus formés pour en embaucher d'autres qu'ils pouvaient payer moins cher et certaines écoles font du travail au noir, afin de pallier le manque de revenus.

C'est la qualité de la formation [aux apprentis-conducteurs] qui en souffre. On voudrait pouvoir offrir le meilleur service qui soit, mais on n'a pas les ressources pour le faire. Danny Marois, administrateur de l'école de conduite Première

Dans ce contexte financier, plusieurs écoles de conduite nous ont confié avoir du mal à recruter des formateurs.