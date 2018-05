Hausse du prix de l'essence : vite à la pompe!

Si vous devez faire le plein d'essence, il serait avantageux de vous rendre à la station-service avant la fin de la journée mercredi, puisque le prix de l'essence va augmenter dans la nuit au Nouveau-Brunswick, pour atteindre les niveaux les plus élevés depuis 2014.

Un texte de Catherine Allard

Le prix d'un litre d'essence ordinaire devrait atteindre 130,1 $ au Nouveau-Brunswick jeudi, selon les plus récentes prévisions de CBC News.

Il s'agira du prix le plus élevé depuis le mois d'octobre 2014.

Des résidents du Nouveau-Brunswick se sont rués à la pompe mercredi matin.

Certains ont expliqué qu'une nouvelle augmentation aura un impact sur leur portefeuille et pourrait les forces à limiter d'autres dépenses, comme l'épicerie.

Quand on se compare, on se console

Les résidents des Maritimes peuvent se consoler en se rappelant que les prix sont beaucoup plus bas dans la région que dans l'ouest du pays.

À Vancouver, le prix du litre d'essence a atteint lundi un record de tous les temps en Amérique du Nord, à près de 1,61 $ le litre. Le précédent record avait été établi à Los Angeles en 2008.

C'est en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick que le prix de l'essence est le plus bas.

Les consommateurs premiers responsables de la flambée des prix

L'intérêt grandissant des Canadiens pour les gros véhicules est un des principaux facteurs de la montée des prix de l'essence au pays, selon le spécialiste des politiques énergétiques Pierre-Olivier Pineau.

Puisque les automobilistes demandent de plus en plus d'essence pour faire avancer leurs véhicules de plus en plus gros, le carburant est plus en demande et les prix augmentent en conséquence..

La diminution du nombre de stations-service peut également avoir un effet sur les prix, puisque cela ajoute à la rareté du produit.