Inauguration du quai multi-usager du port de Sept-Îles

Québec et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire procèdent lundi à l'inauguration du convoyeur qui relie le chemin de fer Arnaud au quai multi-usager.

Un texte de Émile Duchesne

La construction de ce convoyeur, pour lequel Québec a investi 15 millions de dollars, vient tout juste d'être complétée.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, est accompagné du ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, et du ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean d'Amour, pour l'événement. La délégation de ministre doit également annoncer des investissements pour la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

Les dignitaires souligneront aussi l'accostage du premier navire au quai multi-usager. Cette infrastructure de 220 millions de dollars est entrée en activité pour la première fois depuis la fin de sa construction en 2015.

Plus de détails suivront.

Avec les informations de Katy Larouche