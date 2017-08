Inauguration officielle de l'agrandissement du Centre de la métallurgie du Québec

Le Centre de métallurgie du Québec (CMQ) a officiellement inauguré son agrandissement vendredi après-midi. Le projet de 4,6 millions de dollars servira au Centre de recherche en contrôle non destructif, ainsi qu'à bonifier l'offre de services aux entreprises.

Déjà, le CMQ vise à développer un centre d'excellence en fabrication de poudre métallique en collaboration avec l'Université Laval et l'Université de Montréal. Cette initiative est évaluée à 8,5 millions de dollars.

Le CMQ espère que cette nouvelle chaire ouvrira ses portes l'an prochain.

« Il y a beaucoup d'avantages d'avoir ceci à Trois-Rivières parce qu'on a un équipement spécialisé, avec un four de 2,5 millions de dollars qui peut faire les billettes. À partir de ces billettes, on peut aller plus loin, de faire de l’atomisation [...] et de développer des poudres pour le numérique 3D », indique le directeur général du CMQ, Gheorghe Marin.