Incendies suspects à Charlo, le ministre LeBlanc doit intervenir

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc a constaté les dommages causés par les deux incendies suspects survenus dans l'immeuble du ministère des Pêches et des Océans situé sur la rue Chaleur, à Charlo.

Pour faire suite à ces incendies, le ministre a annoncé la réouverture du bureau de Kedgwick où 4 employés vont pouvoir y exercer leur fonction.

Dominic LeBlanc croit que la fermeture du bureau de Kedgwick il y a quelques années était une mauvaise décision.

Il ajoute que la pêche au saumon représente des millions de dollars pour l’économie du Restigouche. De plus, les agents de Pêches et Océans seront plus près de la rivière Restigouche qui fait l'objet d’une surveillance la plus étroite.

Le ministre LeBlanc ajoute : « Le ministère payait depuis quelques années le loyer du local de Kedgwick qui était pourtant libre ».

La GRC tente d'identifier un homme

La GRC tente d'identifier un homme qui aurait allumé les incendies suspects. L’individu portait un chandail à capuchon jaune qui a été aperçu en train de quitter les lieux à bord d'un véhicule foncé le 30 juillet peu avant 3 h. L’autre incendie, qui a causé plus de dommages, a eu lieu le lendemain.

Quiconque se trouvait dans le secteur peu avant les incendies est prié de communiquer avec le Détachement de Campbellton de la GRC au 506-789-6000.