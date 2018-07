Industrie éolienne : François Legault change son fusil d'épaule

Après avoir critiqué pendant des années le coût du développement de l'industrie éolienne, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, affirme qu'un gouvernement caquiste pourrait développer cette industrie.

Un texte de Brigitte DubéAvec un gouvernement caquiste, Hydro-Québec pourrait avoir besoin de l'énergie éolienne, a-t-il expliqué lors de son passage au Bas-Saint-Laurent.

Il faudrait toutefois que les ventes d’électricité augmentent.

On va être beaucoup plus agressifs pour augmenter les exportations d’Hydro-Québec, dans les autres provinces et le Nord-Est américain. On va se retrouver rapidement en déficit d’énergie et là, ça va devenir intéressant de développer l’éolien.

François Legault, chef de la CAQ