Institut Mulroney et milliardaires : un professeur de Saint-François-Xavier critique l'institution

Un professeur de l'université Saint-François-Xavier, à Antigonish, critique l'établissement pour les diplômes honorifiques controversés remis à deux donateurs milliardaires.

Victor Dahdaleh et Wafic Saïd ont reçu des diplômes honorifiques quelques mois après avoir versé d’importantes sommes au Brian Mulroney Institute of Government, un institut portant le nom de l’ancien premier ministre, dont Saint-François-Xavier est l’alma mater.

Une enquête de Radio-Canada/CBC, de concert avec le Toronto Star, indique que Saïd et Dahdaleh ont versé une somme totale de 5,5 millions de dollars et sont liés à des sociétés établies dans des paradis fiscaux. En Grande-Bretagne, Dahdaleh avait été accusé de corruption, mais acquitté en 2012. Saïd est quant à lui associé à l’un des contrats de vente d’armes les plus corrompus de l’histoire du Royaume-Uni.

Peter McInnis, président du département d’histoire à l’université Saint-François-Xavier, croit que la remise de ces distinctions va à l’encontre des valeurs progressistes de l’institution, faisant valoir qu’une partie de l’argent reçu « a été mis à l’abri de l’impôt et des autres obligations que nous avons tous en tant que citoyens ».

McInnis dit comprendre que la baisse du financement provincial et fédéral aux universités canadiennes incite celles-ci à se tourner vers les donateurs privés, mais observe que certains d’entre eux posent problème. Il doute de ce qu’il appelle l’« efficacité morale » de ces dons et suggère un examen plus minutieux de ces contributions et la manière dont sont choisis les récipiendaires des diplômes honorifiques.

L'université défend les donateurs

Kent MacDonald, président et vice-chancelier de Saint-François-Xavier, affirme que l'université est fière des contributions des individus qui ont reçu un diplôme honorifique et défend les contributions des deux milliardaires à l’institut Mulroney. Il estime que le don de Dahdaleh « ouvrira des portes aux étudiants » et a permis à l’institution d’accueillir davantage d’Autochtones et d’Afro-Néo-Écossais, deux groupes sous-représentés à cette université. Il considère que Saïd a encouragé le développement d’un poste de direction dont les efforts sont dirigés vers l’autonomisation des femmes.

Monsieur MacDonald défend le processus menant à l’octroi de diplômes honorifiques, qui se veut selon lui « rigoureux et bien encadré » par le conseil de l’institution. Peter McInnis, lui-même membre de ce conseil, estime que ces nominations peuvent parfois être « enveloppées de mystère » afin d’assurer leur confidentialité.