Investissement historique de 7 milliards $ pour le transport en commun dans le Grand Vancouver

Les utilisateurs du transport en commun du Grand Vancouver paieront plus d'impôts et de frais pour compenser les 7 milliards de dollars en amélioration des infrastructures de transport selon une entente conclue entre le Conseil des maires et le gouvernement de la Colombie-Britannique.

« C’est le plus grand investissement dans le transport en commun de l’histoire de la Colombie-Britannique et un des plus importants à travers le pays », déclare Derek Corrigan, président du conseil et maire de Burnaby.

L’annonce constitue la phase 2 du plan de transport de 10 ans de la société de transport Translink.

Plus de détails à venir