JW Picard passe aux mains d’Eugène Allard

Grosse transaction dans le monde de l'équipement de restauration en gros : l'entreprise Eugène Allard se porte acquéreur de JW Picard, en affaires depuis 95 ans.

Le président Jean-Denis Allard indique que les opérations de JW Picard seront intégrées à l'intérieur de la division Eugène Allard à compter du 30 avril prochain.

JW Picard, situé sur la rue Jacques Cartier, était spécialisé dans la vente et la location d'équipements dans le domaine de la restauration.

Avec cette acquisition, Eugène Allard deviendra l'un des plus importants distributeurs de la région en matière d'emballage, d'entretien alimentaire, de fournitures et d'équipements.

« On va devenir beaucoup plus complet, on va être en mesure d’offrir à notre clientèle beaucoup plus de produits alimentaires avec de meilleurs prix et j’oserais dire, au niveau de notre magasin, qu'on va définitivement augmenter notre offre de produits », explique Jean-Denis Allard.

Selon le président, cette fusion survient dans un contexte naturel où la compétition est de plus en plus grande.

On a énormément de compétition qui provient de l’extérieur, donc le fait d’unir nos forces va contribuer à nous aider tout le monde ensemble à garder nos parts de marché ici en région. Jean-Denis Allard, président d'Eugène Allard

Eugène Allard profite de cette fusion pour annoncer un agrandissement de 45 000 pieds carrés à son centre de distribution du boulevard Saint-François dans l’arrondissement Jonquière. Les travaux débuteront en juin pour se terminer en novembre 2018.

L’entreprise régionale Eugène Allard existe depuis 85 ans.