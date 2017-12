Kapuskasing aura son usine de production de marijuana thérapeutique

L'usine en collaboration avec CannAssist Canada sera construite sur le terrain de l'aéroport municipal de Kapuskasing et s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les discussions qui avaient commencé en juillet 2014 ont finalement abouti entre CannAssist Canada, la municipalité et la Corporation de développement économique de Kapusaksing.

On parle beaucoup plus souvent de perte d’emplois dans notre région. On ne parle pas d’une ou deux « jobs », mais d’une soixantaine d’emplois. Donc c’est une très grande nouvelle!

Guylain Baril, directeur général de la Ville de Kapuskasing