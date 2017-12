Kirkland Lake Gold trouve un nouveau filon

La mine Taylor, située à Matheson, dans le Nord-Est de l'Ontario, ne cesse de surprendre. Selon Kirkland Lake Gold, de nouvelles veines viennent confirmer son énorme potentiel.

Dans un communiqué, Kirkland Lake Gold annonce avoir trouvé de nouveaux filons d’or de haute qualité à cette mine.

« Les résultats d’aujourd’hui montrent un potentiel d’expansion et soutiennent notre capacité d’augmenter de façon significative les ressources minérales et les réserves à la mine Taylor, en raison de la teneur plus élevée en or », a affirmé le PDG Tony Makuch.

Kirkland Lake Gold effectue de l’exploration pour de nouvelles veines de quartz en surface.

L’exploration souterraine se poursuit également alors que de récents résultats à partir du niveau de 430 m montrent qu’il est possible d’étendre les activités dans de nouvelles galeries plus profondes.

La mine Taylor est entrée en production à la fin de 2015.

La production pour 2017 était évaluée entre 50 000 et 55 000 onces d’or.