L'achat de Jean Coutu par Métro aura des impacts en Abitibi-Témiscamingue

La transaction entre Metro et le Groupe Jean Coutu aura des conséquences en Abitibi-Témiscamingue. Métro devra se départir de ses droits dans 10 pharmacies situées dans la région, dont deux pharmacies de la bannière Brunet à Amos, et une autre à La Sarre.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Métro a obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence pour procéder à l'acquisition du Groupe Jean Coutu, sous certaines conditions. Le Groupe Jean Coutu deviendra ainsi une filiale de Metro.Les trois pharmacies Brunet d'Amos et de La Sarre emploient environ 75 personnes.Selon un communiqué de presse, Métro assure qu’aucune pharmacie ne fermera dans le cadre de ces cessions.L'achat de Jean Coutu par Metro créera un réseau de plus de mille 300 épiceries et pharmacies au Canada qui emploieront plus de 85 000 personnes, soit 65 000 employés chez Metro et 20 000 chez Jean Coutu.La clôture de la transaction est prévue le 11 mai.