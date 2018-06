L'acier et l'aluminium de Colombie-Britannique tremblent face à Trump

Les tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium canadiens sont maintenant en vigueur; les secteurs concernés en Colombie-Britannique craignent déjà la suite.

Donald Trump a décidé d’imposer 25 % de droits de douane sur les importations d’acier, et 10 % sur les importations d’aluminium en provenance du Canada, du Mexique et des 28 pays membres de l’Union européenne (UE).

Après l’annonce de représailles canadiennes contre cette annonce, la guerre commerciale enclenchée inquiète les travailleurs britanno-colombiens.

Kitimat dans l’attente

La Colombie-Britannique compte une fonderie d’aluminium : il s’agit de celle de Rio Tinto, à Kitimat. Celle-ci a permis à l'entreprise d'atteindre un record de production en 2016.

Le maire de la ville, Philip Germuth, déplore l'imposition de nouveaux tarifs douaniers et espère que les effets ne seront pas trop importants pour Kitimat.

Kitimat a une toute nouvelle fonderie, et c’est celle qui produit de l’aluminium au plus bas coût parmi toutes celles de Rio Tinto, donc on espère que nous n’aurons pas à subir des effets de cette nouvelle, mais on ne peut en être sûr actuellement.

Philip Germuth, maire de Kitimat