L’aéroport d’Earlton-Timiskaming s’agrandit en Ontario 

Le petit aéroport situé dans le Témiscamingue ontarien a obtenu mercredi 318 000 $, une somme qui sera investie dans l'infrastructure.

L’argent servira à la construction de six hangars pour répondre à la demande immédiate et future d’entreprises et l’entreposage d’aéronefs privés.

Le système d’éclairage des pistes et l’installation de nouvelles stations de ravitaillement font également partie de la liste de travaux à réaliser.

Dans un communiqué, le président de l’aéroport Carman Kidd indique que l’argent obtenu par l’organisme de développement économique FedNor constitue un pas de plus pour créer un parc commercial.

« L’aéroport régional Earlton Timiskaming est une importante plaque tournante de notre région sur le plan de l’économie et du transport », indique M. Kidd.

L’aéroport constitue aussi un pôle régional pour l’accès à des services d’ambulance aérienne et pour le transport de patients vers les plus grands centres.