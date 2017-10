L’aéroport d’Edmundston se modernise

Une somme de 750 000 $ sera investie dans des rénovations à l'aéroport d'Edmundston afin de sécuriser la piste et d'améliorer l'accessibilité du service d'ambulance.

Les travaux de rénovation qui seront réalisés comprennent l’installation de clôtures visant à augmenter la sécurité et la sûreté de la piste, ainsi que la modernisation de l’aérogare afin de la rendre plus accessible aux passagers et aux patients des ambulances.

Le président de l’aéroport, Luc Michaud, précise que le terminal n'était plus en mesure d'accueillir les passagers.

Il était tellement désuet qu’on n’avait même pas d’eau potable. L’eau rentrait dans la cave. Luc Michaud, président de l'aéroport

À défaut d'utiliser le terminal, certains passagers attendaient dans le garage.

« Toute la mécanique et la machinerie pour déneiger étaient dans cette bâtisse. Ce n’est vraiment pas adéquat pour quelqu’un qui doit attendre quelques heures », explique-t-il.

Luc Michaud estime que ces travaux à l'aéroport permettront également de collaborer avec différentes industries, d’inciter les entreprises à s’installer dans la région et de contribuer au développement économique régional.

« Ce sont les grosses compagnies qui font virer l’économie de la ville. On parle de J.D. Irving, Pattison Sign Group et de Groupe Westco, entre autres », ajoute M. Michaud.

Un aéroport qui desservirait les passagers?

Le projet de proposer à la communauté du Madawaska un vol nolisé demeure pertinent selon le président de l'aéroport.

« C’est exactement le projet qu’on vise depuis qu'on a acheté l’aéroport d’Edmundston. Un vol charter comme un taxi que tu appelles quand tu en as besoin. L’important c’est d’avoir un avion qui est basé ici », rapporte-t-il.

Luc Michaud est conscient que le marché demeure restreint, mais il estime qu'il y a une demande pour ce service.