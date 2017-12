L’Alberta investit 1,4 milliard de dollars dans l’innovation énergétique

L'Alberta investira 1,4 milliard de dollars sur sept ans pour financer des projets d'innovation dans le secteur de l'énergie, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la province.

Un texte de Héloïse Rodriguez

La ministre de l'Environnement de l'Alberta, Shannon Phillips, affirme que cet investissement va permettre à la province de démontrer au reste du pays, et au monde, qu’elle est une leader dans l’économie énergétique.

On peut créer de bons emplois, on peut attirer des investissements, et on peut le faire tout en réduisant nos émissions.

Shannon Phillips, ministre de l'Environnement