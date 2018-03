L'Alberta verse 2 M$ pour diversifier son énergie

L'Alberta investira 2 milliards de dollars de plus dans son programme de diversification énergétique, a annoncé lundi le gouvernement provincial qui cherche de nouveaux débouchés pour son industrie de pétrole et de gaz naturel.

Une partie de l’argent sera consacrée à augmenter la production d’éthane, un des principaux composés chimiques présents dans le gaz naturel et qui est notamment utilisé dans la production de plastique. La province souhaite aussi que davantage de pétrole soit raffiné en Alberta.

L'annonce fait suite au dépôt du projet de loi 1 sur la diversification énergétique vendredi.

Le gouvernement espère que ces prêts et subventions entraîneront des investissements privés de 10 milliards de dollars. La province croit que ces différents projets mèneront à la création de 8000 emplois pendant la construction des nouvelles infrastructures.

La ministre de l’Énergie de l’Alberta, Margaret McCuaig-Boyd, affirme vouloir réduire la dépendance de l’industrie albertaine du pétrole et du gaz aux pipelines. « Nous cherchons à encourager les entreprises à extraire les produits comme l’éthane ici, en Alberta, plutôt que d’exporter le gaz et le pétrole brut directement », explique-t-elle.

Le président de l’Association canadienne de l’industrie de la Chimie, Bob Masterson, se désole quant à lui de voir une large part des investissements dans le secteur pétrochimique être dirigé vers les États-Unis plutôt que le Canada. « Depuis cinq ans, nous aurions dû voir 25 à 30 projets d’envergure internationale être annoncés au Canada, nous n’en avons eu que trois », déplore-t-il.

Un rapport de l’Agence internationale de l’Énergie paru la semaine dernière prévoit qu’une part de plus en plus grande du pétrole et du gaz extraits dans le monde sera raffinée afin de produire du plastique, des lubrifiants ou des cosmétiques plutôt que des carburants.