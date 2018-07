L’ancien site du Deauville deviendra un vaste chantier

Les travaux commenceront en septembre sur l'ancien site du restaurant Le Deauville à Chicoutimi, démoli en juin. Le réseau Sélection retraite y construira un complexe pour retraités.

Le projet baptisé Sélection Chicoutimi comprendra sept étages et 233 unités.

On parle d’un investissement de 50 millions de dollars, la création de 35 emplois permanents et plus de 300 emplois durant la construction.

Philippe-Olivier Bouclin, directeur immobilier, Sélection retraire