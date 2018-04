L’anémie infectieuse du saumon découverte dans un élevage à Terre-Neuve

D'autres cas d'anémie infectieuse du saumon (AIS) sont apparus dans un élevage à Terre-Neuve.

La loi oblige les éleveurs au Canada de signaler aux autorités tous les cas de cette maladie. L’AIS ne constitue toutefois aucun risque pour les humains, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

La maladie a été détectée chez des saumons dans un élevage situé à Spyglass Cove, sur la côte sud de Terre-Neuve, indique le gouvernement provincial. L’élevage appartient à l’entreprise néo-brunswickoise Northern Harvest Sea Farms.

Dès la découverte de l'éclosion, l’Agence a été informée tous les saumons de l’élevage ont été tués conformément à la réglementation, selon le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

C’est la troisième fois en six mois qu’un élevage doit tuer tous ses saumons à cause de l’AIS. L’entreprise Cooke Aquaculture a dû faire cela deux fois, en octobre et en février, dans deux de ses élevages.

Le gouvernement provincial ajoute qu’il va resserrer le testage dans les installations de Spyglass Cove à la suite de cette nouvelle éclosion d’AIS.

D'après un reportage de Geoff Bartlett, de CBC